أمير قطر: لا علاقة لنا بجماعة الإخوان ونحن دولة ليس حزبا .. #عاجل

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليس لديها أي روابط مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وقال أمير قطر في حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية، "لا روابط لنا مع الإخوان المسلمين، ولا يوجد أعضاء نشطون في جماعة الإخوان أو المنظمات ذات الصلة هنا في قطر".

وأضاف أمير قطر في حواره، "نحن دولة ولسنا حزبًا، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية".

وفي حديثه عن الأزمة العربية السابقة، قال أمير قطر "لا أريد الحديث عن الماضي بل التطلع نحو المستقبل، لقد دخلنا مرحلة جديدة، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وندرك أن هناك اختلافًا في بعض الأحيان؛ لكننا نستعد لمستقبل هذه المجموعة من البلدان".

وتابع "التركيز على مستقبل مجلس التعاون أمر ضروري لإطلاق إمكانات الشباب في جميع أنحاء المنطقة، وأن تكون موحد الصفوف، ومتعاونًا في هذه المنطقة أمر حيوي لبقية العالم".

وذكر أمير قطر أن "دول مجلس التعاون الخليجي في طور الشفاء بعد صدمة واضطرابات كبيرة لكننا الآن على الطريق الصحيح".