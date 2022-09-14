الأخضر يستعد لـ #كأس_العالم_قطر_2022 بـ 8 مباريات قوية

ويخوض المنتخب السعودي معسكراً تحضيرياً في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، حيث يدخل (26) لاعباً ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي سوف تنطلق في شهر نوفمبر المُقبل.

وسيلعب المنتخب مع نظيره الإكوادوري في الـ23 من سبتمبر الجاري، ثمّ يواجه نظيره الأمريكي في الـ27 من الشهر نفسه، على أن تُلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا.