النائب العام يلتقي بنظيره الجزائري ويزور عدداً من الجهات العدلية والقضائية

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، مساء أمس الأربعاء معالي وزير العدل الجزائري حافظ الأختام السيد عبدالرشيد طبي في مقر وزارة العدل بالعاصمة الجزائر.

ورحب وزير العدل بالنائب العام والوفد المرافق، مشيراً إلى متانة وتناغم العمل القانوني والعدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة.

من جانبه أكد النائب العام على عمق العلاقات الأخوية بين السعودية والجزائر، مبينًا أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات العدلية والقانونية وسبل تفعيل مذكرة التعاون التي أبرمت في وقت سابق بهذا الخصوص.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه العمل العدلي المشترك، وسبل تعزيز التعاون القانوني القضائي بين الجهتين، واطلع المعجب على عرض مرئي عن وزارة العدل الجزائرية وإجراءات عملها.

وفي وقت سابق التقى المعجب والوفد المرافق برئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في جمهورية الجزائر الدكتورة سليمة مسراتي، اطلع خلالها على مهام واختصاصات مجلس السلطة العليا وكيفية قيامه بالأدوار المنوطة به، كما قام المعجب بزيارة لمقر المدرسة العليا للقضاء، التقى بها بمديرها السيد عبدالكريم جادي استمع خلالها لدور المدرسة في تخريج الكوادر العدلية وإسهامها في رفع الكفاءة العدلية الإجرائية من خلال برامج أكاديمية قانونية متخصصة.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.