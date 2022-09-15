الكويت.. حبس #عادل_الحشاش 15 سنة وتغريمه 113 مليون دينار في قضية #ضيافة_الداخلية #عاجل

اسدلت محكمة كويتية الستار على القضية المعروفة بإسم "ضيافة الداخلية" بعد 1344 يوماً في المحاكم الكويتية.

وقضت محكمة الاستئناف الكويتية بأحكام مختلفة بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين.

حيث قضت المحكمة بحبس المتهم الأول عادل الحشاش لمدة 15 سنة، بدلاً من 30 سنة مع تغريمه 113 مليون دينار.

كما قضت بالغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات بحق متهمين وقضت لهم بالحبس سنتين مع وقف النفاذ، وقضى الحكم بحبس الشيخ احمد الخليفة لمدة سنتين مع كفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ. وأيد الحكم أحكام الإدانة بحق آخرين.

وكان حكم الاستئناف قد تم النطق به علناً من أمام المنصة بحضور عدد من المحامين، فيما لم يكن بحضور المتهمين من داخل القفص وهو الأمر المعتاد في كافة القضايا.