مواطن سعودي يثير الجدل.. «تزوج أجنبية بدلا من السعودية بنفس تكلفة الشغالة» #عاجل

أثار مواطن سعودي يدعى عبدالعزيز العتيبي، خلال استضافته ببرنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، اليوم السبت، الجدل، بعد دعوته للزواج من الأجانب، بدلا من السعوديات.

وقال «العتيبي»، مبررا دعوته، إن «البنت السعودية احتياجاتها عالية جدا، والزواج جزء من حياة أي شاب سعودي، والسعودية مثلا تتطلب مهر لا يقل عن مائة ألف وبيت وشبكة وسيارة وشغالة، أما الأجنبية ما راح تاخذ الاشياء هذه»

وأضاف: «لو رحت أي دولة عربية المهر أربع أو خمس أو سبع آلاف ريال، وتزوج بنت ناس معروفين وكويسين من هناك، وإذا لم يستطع الشاب السعودي الزواج من هنا؛ وين يروح؟».

من جانبه، توجه المذيع جمال المعيقل له قائلا: «لماذا الموضوع بالنسبة لك يقف عند حدود الشيء المادي؟ الزواج ما هو ما هو بس علاقة تبدأ بالمهر وتنتهي بالزواج.. هناك عادات وتقاليد تفكر فيها لأبناءك، وهناك عرق دساس، وهناك قول النبي (صلى الله عليه وسلم)، و(اظفر بذات الذين)».

ليرد المواطن قائلا: «كلامك سليم ومنطقي جميل، لكن الامكانيات عندك توديك إلى نقطة معينة تتوقف عندها، كم متوسط مهر البنت السعودية اليوم؟ وأنا أقول بدل ما تجيب لك شغالة بعشرين ألف خذ لك أجنبية بنت حمايل بأربع آلاف تخدمك للأبد، زواج شرعي ما قلنا أي شي خطأ».

وواصل: اذهب إلى المطاعم.. هل «في بيت سعودي يطبخ اليوم؟ نادر كذا وإلا ما شفت المطاعم مليانة، كل أي شارع عام تلقى الناس واقفة عنده مطاعم وكلهم متزوجين».