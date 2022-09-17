الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا خلال محاولتهم شن هجوم على خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن إحباط محاولات القوات الأوكرانية التقدم باتجاه خيرسون، وأكدت مقتل 120 جنديا أوكرانيا خلال التصدي للهجوم.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون، وخلال التصدي لهم تم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 دبابات و13 عربة قتال مشاة.

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجو-فضائية الروسية بضربات عالية الدقة، مراكز الانتشار المؤقتة لكتيبة "كراكن" للقوميين المتطرفين، واللواء 92 الميكانيكي واللواء 81 المحمول، وتم القضاء على أكثر من 50 عنصرا من القوميين المتطرفين، وتدمير أكثر من 10 آليات عسكرية.