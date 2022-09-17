محاكمة شقيق بوجبا اليوم بتهمة اختطاف وابتزاز نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن ماتياس بوجبا، شقيق نجم يوفنتوس بول بوجبا، مازال محتجزا برفقة 4 أشخاص آخرين من الشرطة الفرنسية بتهمة اختطاف وابتزاز مسلح لشقيقه بول بوجبا.

وأكدت إذاعة " Franceinfo " الفرنسية أنه سيتم عرض المتهمين الـ 5 على المحكمة اليوم السبت لتوجيه الاتهمامات لهم.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية تفاصيل القبض على ماتياس شقيق بول بوجبا لدوره فى مؤامرة خطف، حيث كان لاعب خط وسط يوفنتوس هو الضحية المقصودة.

وأضافت الصحيفة أنه تم القبض على ماتياس بوجبا وأربعة آخرين فيما يتعلق بقضية بوجبا، التي أصبحت معروفة لأول مرة في أواخر أغسطس عندما توجه لاعب كرة القدم السابق في ريكسهام وكرو وبارتيك ثيسل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعهد باكتشافات مثيرة عن شقيقه ومهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.