محافظ المركزي السعودي : مستويات التضخم في المملكة ضمن المستويات المعقولة

أكد الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، إن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة.

وقال خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الرياض اليوم، أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 %.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن اجتماع "مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية" يبحث التطورات الاقتصادية والخطط التنموية والمنعطفات السياسية وتداعياتها .

وبدء انعقاد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، برعاية ‎خادم الحرمين الشريفين.

وتستضيف المملكة ،اليوم، اجتماع الدورة الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يومي 18 و19 سبتمبر 2022 في جدة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.