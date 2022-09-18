“#الزراعة” تطلق خدمة إصدار شهادة “صحة نباتية” لتمكين المستفيدين من تصدير منتجاتهم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة إصدار شهادة صحة نباتية، عبر منصة "نما" الإلكترونية، من أجل تمكين المستفيدين من طلب إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير وإعادة التصدير.

وأوضحت في "إنفوجراف" نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، أن الهدف من إطلاق الخدمة هو تقليل الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي، وحوكمة عملية إصدار التراخيص.

وأشارت إلى أن المستفيدين من المنصة هم أفراد وقطاع الأعمال الراغبين في تصدير المنتجات النباتية.

وأبانت أنه يمكن إصدار شهادة الصحة عبر الرابط التالي( أضغط هنا) .