ماشاريبوف يقترب من المشاركة أمام الاتحاد 2 أكتوبر

كشفت تقارير صحيفة عن جاهزية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب فريق النصر للمشاركة فى كلاسيكو الاتحاد والنصر المحدد له 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض العاصمة السعودية.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن الجهاز الطبي لفريق النصر سيحسم أمر مشاركة الدولي جلال الدين ماشاريبوف بعد اختبارات طبية وبدنية، سيخضع لها اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق، سيتسلم التقرير النهائى عن حالة اللاعب بعد الاختبارات لتحديد أمر مشاركته فى المباراة من عدمها.

وأصيب جلال الدين ماشاريبوف خلال معسكر النصر التحضيري في مدينة ماربيا الإسبانية، وتغيَّب إثر ذلك عن مباريات فريقه الأربع السابقة بالدوري السعودي، وخضع طوال تلك الفترة لبرنامج تأهيلي مكثف في النادي.