أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك برينتفورد

استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الفوز أعاد الجانرز لصدارة ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، بينما جاء برينتفورد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

الشوط الأول

جابرييل مارتنيلي بدأ خطورة الجانرز مبكرًا بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يتقنها لتذهب بسهولة لحارس مرمى برينتفورد دافيد رايا.

وفي الدقيقة 17 افتتح أرسنال التسجيل عن طريق المدافع الفرنسي سالابيا برأسية متقنة، بعد ركنية نفذها بوكايو ساكا.

ولم يمهل الجانرز أصحاب الأرض فرصة للتعادل، وأدرك الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي جابرييل خيسوس أيضًا برأسية.

الشوط الثاني

بدأ أرسنال بقوة وتمكن من إدراك الهدف الثالث عن طريق البرتغالي فابيو فييرا في الدقيقة 49 بتسديدة قوية خدعت حارس مرمى برينتفورد وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 52 كاد داسيلفا من تقليص الفارق لبرينتفورد، لكن ركلته الحره مرت بسلام فوق رامسدال.