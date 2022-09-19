مختص في البيئة يحذر من كارثة: بعض الأسر تستخدم المبيدات لمعالجة شعر البنات من القمل

قال المختص في البيئة الدكتور فهد تركستاني، إن بعض الأسر ما زالت تستخدم المبيدات الحشرية لمعالجة شعر الأطفال من "القمل" المنتشر في المدارس.

وأضاف في لقاء ببرنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية": "الأمر منتشر في الأحياء العشوائية خاصة بين الفتيات الصغيرات"، مؤكدا أن هذا الأمر له أضرار عدة.

وتابع: "الصيدليات فيها كل شيء ويجب تجنب العادات الخاطئة".

حدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الطريقة الصحيحة والمفضلة التي يجب اتباعها عند تخزين المبيد الحشري تجنباً للإصابة بأي أمراض والوقاية من الآفات.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على تويتر، إن أبرز الخطوات التي يجب اتباعها، خلال التخزين تتمثّل في التأكّد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام، والحذر من تخزينه في مكان مخصّص للجلوس أو النوم، مع مراعاة التخزين بعيداً عن اللهب المكشوف، وضوء الشمس المباشر، وفي مكان جيد التهوية.