وزير إعلام #اليمن: حديث رئيس #إيران عن احترام سيادة الدول لا يتفق مع سلوك نظامه بالمنطقة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن احترام مبدأ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، لا يتسق وسياسات نظامه التي حولت المنطقة إلى مسرح لتدخلاتها، وعواصم عربية إلى قواعد للمليشيات الطائفية التي أُسست برعاية ودعم وتسليح وتدريب إيراني، واستخدمت رأس حربه لتنفيذ مشروعها التوسعي.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "تدفع شعوب ودول المنطقة وبينها اليمن والعالم برمته ثمناً باهضاً للتدخلات الإيرانية السافرة في شئونها الداخلية، واتخاذها المليشيات الطائفية وجماعات الإرهاب أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية، وقرصنة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة، وتهديد امن الطاقة والمصالح الدولية".