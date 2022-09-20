نجاة طالبة من الدهس أمام الحافلة.. ومطالبات بضبط المتجاوزين

أظهر مقطع فيديو نشره أحدى المواطنين تهور قائد إحدى السيارات التابعه للنقل اللوجستي أثناء السير بجوار حافلة للنقل المدرسي، مما عرض حياة طالبة للدهس.

وبحسب ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، أنه لولا لطفُ الله ثم يقظة سائق الحافلة لوقع ما لا يحمد عقباه بسبب تهور قائد المركبه التابع لـ dhl، حيث تجاوز السائق حافلة مدرسية أثناء توقفها لإنزال الطالبة.

وكان قائد المركبة المتهور سيقوم بحادثة دهس لطالبة كانت تريد العبور لمنزلها بعد نزولها من الحافلة؛ لكن سائق الحافلة كان يتابعها وقام بإيصالها وإنقاذ حياتها من مركبة متجاوزة؛ وذلك في اللحظات الأخيرة.

وطالب المتابعون المرور السعودي بضرورة رصد هذه المخالفات والتنبيه عليها ، يحيث يعد تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل مخالفة مرورية.

ومن جانبها اعتذرت قائلا: عملائنا الأعزاء شكرا لمشاركة هذا الفيديو بالنيابة عن الدي اتش أل نعتذر عن ما جرى ونؤكد اهتمامنا في اتخاذ الإجراء اللازم وتم رفع الإشكالية الى الإدارة العليا لإتخاذ اجراء على السائق وكل من هو مسوؤل على الإشكالية هذه و الرجاء تزويدنا في اي منطقة في السعودية تم تصوير السائق؟