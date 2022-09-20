وزارة الصحة توضح.. من حق المريض وصف الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري

أوضحت وزارة الصحة أنه يحق للمريض أن يصف له الطبيب الدواء بالاسم العلمي فقط، وذلك لزيادة خيارات الدواء، ما يسهل توفره في الصيدليات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه لا يوجد اختلاف بين الدواء بالاسم التجاري والدواء بالاسم العلمي إلا في شيء واحد فقط هو السعر، مشيرة إلى أن المادة الفعالة في الدواءين لا تختلف.

وشددت على أنه يحق للمريض أن يطلب من الطبيب كتابة الدواء بالاسم العلمي، دون إلزامه بصرف الدواء من صيدلية معينة، كما يمكن للمريض أن يسأل الصيدلي عن جميع الخيارات المتوفرة إن وجدت.

وطالبت الوزارة المرضى بالتواصل معها عبر الرقم 937 في حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري.