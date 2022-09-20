بسبب غزارة الأمطار.. انفجارات متتالية في محول كهربائي بمنطقة عسير #عاجل

تسببت موجة الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت منطقة عسير مساء يوم أمس الإثنين بسلسلة من الإنفجارات في محول كهربائي لم يستطع الصمود أمام شدة العاصفة.

ووثق مقطع فيديو عبر حساب طقس العرب الرسمي بموقع “تويتر”، انفجارات متتابعة في مولد كهربائي بسبب الأمطار الغزيرة خلال العاصفة الرعدية التي أثرت على عسير أمس.

وكانت منطقة عسير قد تعرضت مساء أمس لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة، تشير التوقعات إلى استمرارها حتى مساء اليوم.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.