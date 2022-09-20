انقسام داخل يوفنتوس حول مستقبل أليجري

تسود حالة من الإنقسام داخل نادي يوفنتوس الإيطالي، بسبب مستقبل ماسيميليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق على المستوي المحلي والأوروبي خلال الفترة الماضية.

وحسبما نشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن إدارة يوفنتوس، عقدت إجتماعًا يوم الجمعة الماضي، من أجل حسم مستقبل أليرجي بعد النتائج السلبية التي يقدمها اليوفي في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وأضافت، إن بافل نيدفيد المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، عرض فكرة إقالة ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق مبكرًا قبل الدخول في المرحلة الحاسمة، لكن تم رفض هذا المقترج من جانب أندريا أنييلي رئيس النادي.

أكملت، إن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، أجري إتصاًلا هاتفيًا مع ماسيميليانو أليجري، ووجه له رسالة طمأنينة بأن الفريق سيبقى موحدا دون وجود أي انقسامات في غرفة الملابس، وسيواصل العمل على للمضي قدما صوب النتائج الإيجابية.