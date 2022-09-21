بالخطوات.. كيفية حذف #الرسائل القديمة على تطبيق “#واتساب”

تشكل خاصية حذف الرسائل القديمة مشكلة كبيرة لدى مستخدمي تطبيق واتساب، حيث يسعى البعض لحذف كل ما هو قديم جداً من هذه الرسائل.

ويمكن حذف الرسائل القديمة على الواتساب حتى في حالة مرور عام عليها من خلال عدة خطوات سهلة وهى:

1- فتح تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة المراد حذفها.

2- الضغط مطولاً على الرسالة، ثم الانتقال إلى الخارج واختيار زر وضع الطيران.

3- ومن الإعدادات يتم اختيار الوقت والتاريخ بعد توقيف التحديث التلقائي لهما، والعودة بهما إلى الوراء أي إلى زمن قبل إرسال الرسالة، ثم حذف الرسائل بعد إعادة الوضع الطبيعي.