“الفحص المهني”.. بدء المرحلة الأولى لاختبار العمالة قبل استقدامهم في 6 تخصصات

دخل برنامج الفحص المهني المرحلة الأولى من مراحل المسار الخارجي، وذلك من خلال تفعيل البرنامج بدءاً بجمهورية باكستان الإسلامية، للتحقق من مهارات العاملين في تخصصات (السباكة والكهرباء وكهرباء السيارات واللحام والتبريد والتكييف) من أصل 23 تخصصاً مستهدفاً.

ورعى الوزير الفيدرالي للباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية، ساجد حسين طوري، مراسم إطلاق المرحلة الأولى من تفعيل برنامج الفحص المهني، التي عقدت في سفارة المملكة في باكستان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وتم خلال مراسم الإطلاق عرض الفوائد المرجوة من تفعيل البرنامج لكلا البلدين.

يذكر أن برنامج الفحص المهني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف للتحقق من امتلاك العاملين في المهن المستهدفة، المهارات اللازمة عبر مسارين (داخلي ودولي)، حيث يستهدف المسار الأول فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية، في حين يستهدف المسار الثاني فحص العمالة المهنية قبل وصولها، وذلك بالتعاون مع عدد من مراكز الفحص الدولية المعتمدة.

ويسعى برنامج الفحص المهني ليكون مساهماً رائداً في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن عدد الاختبارات التي أجريت داخل المملكة وصل إلى أكثر من 100 ألف اختبار، مشيرة إلى أنه يمكن للمنشآت في المملكة الاستفادة من البرنامج؛ بالدخول على المنصة الإلكترونية https://svp.qiwa.sa/ وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة، ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد له.