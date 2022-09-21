عاجل .. فيصل بن فرحان يؤكد لنظيره البريطاني حرص المملكة على سلامة الأسرى البريطانيين

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي.

وأكد سموه خلال الاتصال حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلمتهم المملكة اليوم من الجانب الروسي.

وأوضح سموه لمعاليه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

من جانبه عبر معالي وزير الخارجية والتنمية البريطاني لسموه عن تقدير المملكة المتحدة للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى البريطانيون