محلل #طقس : اليوم بداية #الخريف فلكياً.. وتساوي الليل مع النهار

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، نودع الصيف فلكيا ونستقبل الخريف، فيما يتساوى عدد ساعات الليل والنهار، ثم يبدأ الليل في الزيادة على حساب النهار.

وأوضح الحصيني –عبر تويتر- أن الليل والنهار يتساويان مرتين في العام، أولها في 21 مارس ويسمى بالاعتدال الربيعي، والثانية في 22 سبتمبر والتي يُطلق عليها اسم الاعتدال الخريفي.

وأضاف أن سبب حدوث هذه الظاهرة يرجع إلى وقوع الشمس وتعامدها فوق خط الاستواء، وعلى حسب الموقع الفلكي يكون اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار، كما تشرق فيه الشمس عند درجة (90) تماماً، لمن يرغبون في التعرف على نقطة الشرق الحقيقي بدقة وكذلك نقطة الغرب الحقيقي.

وأشار الحصيني إلى أن فصل الخريف يقع فيه «الوسم»، وهو أفضل وقت لهطول الأمطار.