بقرار وزير الداخلية.. “حبيب العازمي” محافظا لـ”الكامل”

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قرارا، اليوم الخميس، بترقية حبيب العازمي للمرتبة الثانية عشر وتعيينه محافظاً لمحافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.

وجاء القرار بناء على ما رفعه له مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

ورفع العازمي الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على خدمة الوطن الغالي، من خلال بذل كل الجهد وتحقيق التطلعات وتأدية المهام كما يجب”.

يذكر أن العازمي سبق أن شغل رئاسة العديد من المراكز التابعة لمنطقة المدينة المنورة ثم منطقة مكة المكرمة.

من جانبها، تتقدم الوئام بأخلص التهاني للأستاذ حبيب العازمي، متمنين له التوفيق والسداد في حياته العملية الجديدة.