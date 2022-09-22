إلموندو تكشف الرسائل الإلكترونية بين الأطراف بالكامل فى مفاوضات تجديد ميسي

كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية عن عدد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني التي دارت بين كافة الأطراف في نادي برشلونة وممثلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول تجديد العقد قبل الرحيل بنهاية الموسم قبل الماضي. وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الرسائل تتجاوز حدود التفاوض وتكشف الكثير من النوايا لدى الجميع سواء والد ليونيل ميسي أو المسئولين في نادي برشلونة وحجم المطالب التي حددها اللاعب.

وجاءت نص الرسائل التي تم الكشف عنها كالتالي:

خورخي بيكورت (محامي ميسي): "ألغينا شرط الإنهاء وحددنا مبلغًا رمزيًا قدره 10000 يورو".

ألفونسو نيبوت (مدير مكتب عائلة ميسي): "كما ستفهمون، فإن الجهد المبذول من جانب العائلة كبير جدًا لأن أجرهم في الموسم المقبل ينخفض بشكل كبير جدًا ، لكن كلاً من ليونيل وخورخي يقبلان لصالح النادي".

جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة): "لا أريد أن يقول أحد إننا اتفقنا على ترك الباب مفتوحًا لليو ، رغم أننا نعلم أنه لن يغادر أبدًا ، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم أفكار سيئة".

بارتوميو، بعد إرسال البورفاكس: "الجواب بسيط للغاية: ليو لديه عقد ، يريد أن يلعب لبرشلونة ، كومان يريده في مشروعه الرياضي. إذا أراد الرحيل ، فعليه دفع 700 مليون ، وهو ما عقده. هذه هي الرسالة التي كنت أرددها كل يوم ليو ووالده".

بارتوميو: "فيما يتعلق بالمكافأة (10 ملايين يورو) ، كما هو الحال مع Covid19 ومع انخفاض الدخل ، لا يمكننا الاتفاق أكثر".

رومان جوميز بونتي رئيس الخدمات القانونية)، بعد إرسال البورفاكس: "نحن نادي برشلونة ولا يمكننا قبول معاملتنا كما لو كنا ألميريا".

خورخي ميسي (والد لاعب كرة القدم): "كل خرق سينتج عنه وثيقة أخرى .. وبهذه الطريقة سيشعرون بأنهم ملزمون بالامتثال للسيف فوق رؤوسهم".

أوسكار جراو (المدير العام): "إذا كان ذلك ممكنًا ، فسيكون التخفيض بين 30٪ و 40٪ مناسبًا للغاية ، طالما أنه من الممكن أن تتحمله ولن يتسبب في أي ضرر لك في اليوم التالي. على أساس اليوم ".

جوميز بونتي: "نعرب عن قلقنا الهائل بشأن الابتزاز الذي يخضع له السيد دارجنيو ، الذي كان يقدم نفسه كشريك لرودريجو ميسي ، للنادي. شخص ميسي وقيمه تتعارض تمامًا مع السلوك أو الأشخاص المشكوك في سمعتهم".

بارتوميو: "سنقوم بتضمين فقرة في العقد لتغطية ارتفاع معدلات ضريبة الدخل الشخصي ، إذا كانت موجودة في المستقبل".

خورخي ميسي: "اترك الصندوق الذي تستخدمه عائلته وعائلة (لويس) سواريز مسجلين"

بارتوميو: "لقد اقترحت أن تكون أي زيادة ممكنة طالما عاد النادي إلى مستويات الإيرادات البالغة 1100 مليون".