الصين: “مستعدون للمعركة” إذا طُرحت قضية شينجيانغ في الأمم المتحدة

قال مسؤول صيني اليوم الخميس: إن بلاده تستعد "لإجراءات مضادة" في حال اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء ضد سجل حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ غرب البلاد.

وتفكر مجموعة من الدول في اتخاذ إجراء ضد الصين خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا قال فيه إن احتجاز الويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ الصينية قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقال شو جويشيانغ المتحدث باسم حكومة شينجيانغ للصحفيين في جنيف "نحن لا نخشى ذلك"، في إشارة إلى تحرك محتمل ضد الصين في المجلس.

وأضاف "سوف نتخذ إجراءات مضادة. نحن مستعدون للمعركة بالفعل حتى يسطع نور العدالة في العالم"، دون الخوض في تفاصيل.