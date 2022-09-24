يويفا يغرم يوفنتوس 15 ألف يورو بعد أحداث مباراة باريس سان جيرمان

وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبة مالية كبيرة على نادى يوفنتوس، بعد أحداث العنصرية التى قامت بها جماهيره ضد باريس سان جيرمان، فى المباراة التى جمعتهما 6 سبتمبروانتهت بفوز "بي إس جي" 2-1 فى الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسبما نشرت صحيفة "توتو سبورت"الإيطالية، فإن الإتحاد الأوروبي "يويفا" قرر تغريم يوفنتوس 15 ألف يورو، بالإضافة لإغلاق جزئي لملعبه، بعد السلوك العنصرى لبعض مشجعيه ضد باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب يوفنتوس ستكون معلقة لمدة عام، حيث لن يتم تنفيذها إلا إذا كانت هناك مشاكل أخرى خلال هذه الفترة.