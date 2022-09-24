توقيف مخمور مصري أثار الذعر بسيارته على طريق سريع.. شاحنة تتدخل لحسم الأمر

شهد أحد المحاور المرورية في مصر، السبت، واقعة بطلها قائد سيارة، كان يسير بشكل استعراضي على الطريق، مما أثار الذعر بين المارّة.

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة عبر فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل ولاقت رواجا كثيفا.

وشهد طريق القاهرة السويس شرق القاهرة قيام شاب بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور غير عابئ بالسيارات المارة على الطريق ومعرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفوجئ المارة بعد هذا المشهد بسيارة نقل تصطدم بالسيارة من الخلف وتطيح بها على جانب الطريق في مشهد كاد أن يتسبب في عدة حوادث أخرى بعد أن انحرفت السيارة يمينا ويسارا.

وأكد شهود عيان أن سيارات الشرطة طاردت السيارة وألقت القبض على قائدها بعد عملية مثيرة.