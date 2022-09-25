صالح العريض: دربت ولي العهد على الكاراتيه وكان منضبطا وقويا للغاية .. #عاجل

كشف صالح العريض مدرب الكاراتيه السابق عن ذكرياته مع الكاراتيه وقال: "كنا في حارة بها مشاغبات بالبطحة وكل يوم هوشة وكل يوم أرى معارك فذهبت إلى كلية المعلمين وتدربت في صالة بعدما اشتريت كتاب الكاراتيه.

وأضاف: "أراد اتحاد الكاراتيه نشر اللعبة وذهبت إلى نادي الهلال وأسست فريق الكاراتيه وكان معي الحزام البني بأولاد الحارة وذهبت لليابان 3 أشهر لتطوير مهاراتي ودربت منتخب السعودية.

وأكد أنه درب ابراهيم القناص ومحمد البخيت ومحمد القحطاني ولهم مشاركات مع المنتخب وفي البطولات.

وأفتخر بتدريب ولي العهد محمد بن سلمان عندما كان صغيرا والأمير تركي بن سلمان والأمير خالد بن سلمان والأمير بندر، في القصر.

وأوضح أن ولي العهد كان منضبطا وحريصا على التدريب وكان قويا للغاية ووصل معي إلى الحزام البني وحصل على الأسود في أمريكا.

وبين أن برامج الأطفال قد لا تحرص عليها قنوات التلفزيون، وهناك خلل في تقديم المحتوى للطفل قائلا: "الوضع مُحزن وخطير..