روسيا لواشنطن: اطلعوا على عقيدتنا النووية قبل أن تهددوا

دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي مسؤولي واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية، قبل إصدار التحذيرات لروسيا.

وقال سلوتسكي: "ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.. يجب أن يدرس المتخصصون الأمريكيون العقيدة النووية الروسية بشكل أفضل قبل توجيه التحذيرات عبر وسائل الإعلام.. الولايات المتحدة هي السبب الجذري للصراع اليوم، ولو توقفوا عن ضخ الأسلحة لنظام كييف، ستنتهي المواجهة في أقرب وقت".

وفي وقت سابق، حذرت واشنطن روسيا من عواقب كارثية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وهددت برد حازم، استمرارا لتعويذة التهديدات المتواصلة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.