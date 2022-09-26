مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار بمدرسة روسية #عاجل

أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار وقع بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، وقد انتحر الرجل الذي أطلق النار على المدرسة.

وكان حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، قد وقع صباح اليوم، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، 26 سبتمبر، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

وصرح حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، في وقت سابق، بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان وحارس أمن، بينما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من إغلاق نفسها في المكتب. لكن وزارة الداخلية أكدت في بيان أخير لها بمقتل 6 وإصابة عشرين آخرين، وانتحار مطلق النار.