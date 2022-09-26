إصابة المستشار الألماني بفيروس كورونا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين: إن الفحوص أكدت إصابة المستشار أولاف شولتس بفيروس كورونا وإنه يعاني من أعراض خفيفة.

وجاء في بيان أن المستشار يخضع للعزل في المستشارية الاتحادية وأنه ألغى كل ارتباطاته العامة هذا الأسبوع لكنه سيحضر الاجتماعات المقررة عن بعد.

وتقدم ألمانيا جرعات تنشيطية من اللقاحات الواقية من الفيروس للمواطنين المسنين والمعرضين لخطر الإصابة مع دخول فصل الشتاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي: إن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية لكن نهاية الوباء قد تكون وشيكة إذا تعاملت الدول معه بشكل صحيح.