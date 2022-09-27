“جولدمان ساكس” يخفض توقعاته لـ #أسعار_النفط

خفض بنك "جولدمان ساكس جروب" توقعاته لأسعار النفط وسط تزايد علامات التباطؤ الاقتصادي العالمي، لكنه لا يزال يرى أن أسعار الخام من المحتمل أن ترتفع من المستويات الحالية بسبب ضيق سوق النفط.

وقال محللو البنك ومن بينهم "داميان كورفالين" و"كالوم بروس" في مذكرة نقلتها "بلومبرج" الثلاثاء: "الدولار الأمريكي القوي وتوقعات الطلب المنخفضة ستظل رياح معاكسة قوية للأسعار حتى نهاية العام".

ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بأعلى من السعر الحالي بحوالي 85 دولارًا، ولكنه أقل من توقعاته السابقة البالغة 125 دولارات، على أن يصل ​​السعر إلى 108 دولارات في عام 2023.

وأوضح "جولدمان" أن تخفيف القيود في الصين لن يزيد الطلب على النفط بقدر ما يزيل خطر كبير على التوازنات العالمية وتوقعات الأسعار، إذ يتوقع البنك أن تحافظ الصين على استراتيجيتها "صفر كوفيد" حتى منتصف عام 2023.

كما توقع البنك إبقاء منظمة "أوبك" على إنتاجها بالقرب من المستويات الحالية لبقية العام، مشيرًا إلى أن "الخفض الكبير" من قبل المنظمة - التي تجتمع مع حلفاؤها ومن بينهم روسيا في الخامس من أكتوبر- سيسهم في انتعاش الأسعار.