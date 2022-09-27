إيقاف 97 شخصًا في 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1444 هـ.

وأوضحت "نزاهة" في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 3164 جولة رقابية وحققت مع 147 شخصاً مشتبهاً بهم، وأوقفت 97، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت أن ذلك شمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية.

وبينت أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري خلال شهر صفر، هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.