ارتفاع عائد #سندات_الخزانة_الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياته في أكثر من عقد

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد، وسط مخاوف من أن تراجع الين سوف يدفع اليابان لإجراء المزيد من التدخلات في سوق الصرف وربما بيع الديون الحكومية للولايات المتحدة.

وخلال تعاملات الأربعاء قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4%، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل عام 2010، ويعد مرتفعًا منذ بداية العام الحالي بحوالي 250 نقطة أساس.

وجاء ذلك بعدما حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "جيمس بولارد" خلال مؤتمر اقتصادي في لندن أمس من أن البنك المركزي عليه مواصلة رفع الفائدة للحفاظ على مصداقيته.