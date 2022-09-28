مستشفى الملك فيصل التخصصي يوقع مذكرة تفاهم مع “أوراكل-سيرنر” لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الخدمات الصحية

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل سيرنر في مجال استثمار البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في بناء ابتكارات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها المساعدة في تقديم أفضل الخدمات الصحية ودعم تبادل الخبرات في هذا المجال، مما يدعم مكانة المملكة كرائدة في مجال استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار في التقنيات الناشئة لتمكين نظام الرعاية الصحية ليكون أكثر فعالية وذو قيمة عالية وخلق بيئة آمنة لعلاج المرضى.

كما تسهم مذكرة التفاهم بين مستشفى الملك فيصل التخصصي و"أوراكل سيرنر"، في العمل على استمرار المستشفى في الوفاء بوعد التميز والابتكار في استخدام البيانات واستكشاف مزيد من الحلول الابداعية لتوفير الرعاية الصحية.

وتبرز الشراكة بين الجانبين طموحات المملكة بشأن استغلال القيمة الكامنة في البيانات لبناء منظومة رقمية قوية تساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

كما تساهم الشراكة في تعزيز مستوى المهارات والقدرات لدى كوادر المستشفى، وترسيخ مكانتها الريادية في مجال الأبحاث والابتكار في تقديم الرعاية الصحية على مستوى المنطقة والعالم.

ويسعى المستشفى من خلال بناء قدراته في الذكاء الاصطناعي إلى دعم المزيد من الإنجازات في الطب السريري لتساهم بتغيير أنماط العناية بالمريض وتسهم في تمكين مقدمي الرعاية من تصميم تقنيات أكثر تفاعلية وتأثيراً على تجربة المريض.