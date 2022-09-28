ارتفاع أسعار النفط على خلفية تراجع الإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة، إذ فاق تأثير تخفيضات الإنتاج الناتجة عن الإعصار إيان تأثير الضغوط المرتبطة بارتفاع الدولار والزيادة المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 87.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1229 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 79.47 دولار للبرميل. وعوض الخامان تراجعهما في وقت سابق بعدما ارتفعا بنسبة تجاوزت اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو جهة تنظيمية للأمن البحري، إن إنتاج النفط في خليج المكسيك انخفض بحوالي 190 ألف برميل يوميا أو 11 بالمئة من إجمالي إنتاج الخليج بسبب الإعصار إيان.

وسجل الدولار أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء إذ أدى رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى تأجيج مخاوف الركود. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الطلب على النفط لأنه يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وذكرت مصادر من السوق أمس الثلاثاء مستندة إلى أرقام من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر أيلول، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل.

وأضافت المصادر أن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت بنحو 438 ألف برميل. وتأتي هذه الأنباء قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

