إدانات عالمية لهجمات #إيران المستمرة على كردستان العراق

نددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باستخدام إيران صواريخ باليستية وشن هجمات بطائرات مسيرة على إقليم كردستان العراق ووصفت ذلك بأنه انتهاك غير مبرر لسيادة العراق ووحدة أراضيه.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق اليوم إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في المنطقة الكردية بشمال العراق، حيث قال مسؤول إن تسعة أشخاص قتلوا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم علاوة على ذلك، نستنكر كذلك التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية والتي تهدد بشن هجمات أخرى على العراق.

كما أدانت بريطانيا هجمات إيران المستمرة على كردستان العراق وتطالب طهران بوقف قصفها للإقليم.