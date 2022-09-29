“الصحة العالمية”: الوضع الصحي المتعلق بـ “#كورونا” مستقر وأفضل من أي وقت مضى

أفاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بأن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، لافتًا أن الوضح الآن أفضل من أي وقتٍ مضى.

وقال مدير “غيبريسوس” في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف:” أنه رغم استقرار الوضع، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على كورونا.”

وتابع:” نحن في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى، ولكن مع ذلك يستمر انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، ما قد يؤدي إلى ظهور متحور منه أكثر خطورة”.

ويُشار إلى أن العالم سجل خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي حوالي 9800 حالة وفاة بسبب كورونا، والان انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم.

والجدير بالذكر أن العدد الرسمي للمصابين بمرض “كوفيد-19” في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.