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#المملكة تدين وتستنكر بشدة #الهجمات_الإيرانية التي استهدفت إقليم #كردستان #العراق #عاجل

متابعات _ الوئام
29 سبتمبر 2022 · < 1 minute
وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة  واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.