المملكة تدين وتستنكر بشدة #الهجمات_الإيرانية التي استهدفت إقليم #كردستان #العراق #عاجل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.