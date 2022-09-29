بريست الفرنسي يفسخ عقد الجزائرى يوسف بلايلي

أعلن نادى بريست الفرنسي، اليوم الخميس، إنهاء عقد الجناح الجزائرى يوسف بلايلى، الذى ينتهى فى عام 2023، وذلك بناء على طلب من اللاعب

وقال بيان النادى الفرنسي:"بعد طلب يوسف بلايلي الموجه إلى المدير الرياضي جريجوري لورينزي ، وافق بريست واللاعب على إنهاء العقد الذي كان ملزمًا بهم حتى 30 يونيو 2023. وتتمنى له حظًا سعيدًا لبقية حياته المهنية".

وقال جريجوري لورينزي المدير الرياضى للنادى الفرنسي:"شعر يوسف بمعاناة بشكل يومي ، ولا سيما بعد أن كان بعيدًا عن عائلته، لذلك كان من الصعب عليه الاستمرار في هذا الطريق".

وأضاف قائلا:"من أجل توازنه اليومي ولصالح المجموعة، اتفقنا على وضع حد لتعاوننا. كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة لا تهمنا أو لا تحتاج إلى التوسع فيها، أهم شيء اليوم هو الوضع الرياضي لبريست والمؤسسة لا تزال فوق حالته الشخصية ، مثل حالة أي لاعب آخر".