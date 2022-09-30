أول تعليق من #روسيا بشأن تقارير أمريكية حول عمل عسكري يستهدف “#الكرملين”  #عاجل  

علقت السفارة الروسية على المعلومات التي ظهرت في وسائل إعلام أمريكية حول خطط يُزعم أن واشنطن أعدتها لضرب أهداف روسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء لشخص ما وليس موقف البنتاجون.

ولفتت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن إلى مقال نشرته مجلة "نيوزويك"، والذي نقل عن ممثلين مجهولين من البنتاجون، أن هناك رد فعل أمريكي محتمل على فرضية استخدام روسيا للأسلحة النووية، ومن بين "الخيارات المجنونة" التي يجري بحثها ما يسمى بضربة قطع الرأس "في قلب الكرملين".

وقالت السفارة في تعليقها "نتمنى أن تكون مثل هذه الأفكار والهراء لا يعكس الموقف الرسمي للإدارة العسكرية الأمريكية، وننطلق من حقيقة أن واشنطن تدرك جيدا الطبيعة المتصاعدة لهذا الخطاب الطائش".

ودعت البعثة الدبلوماسية وزارة الدفاع الأمريكية إلى عدم الشك في عزم روسيا على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة.

وحذر الدبلوماسيون الروس من أنه "لذلك، فإن هذه الأفكار من قبل المخططين العسكريين الأمريكيين، محفوفة بالمخاطر وقد تكلف الولايات المتحدة غاليا. وأي صدام عسكري بين القوى النووية سيؤدي حتما إلى عواقب كارثية".