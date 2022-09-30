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البيان التمهيدي لميزانية 2023: الإيرادات المتوقعة 1.123 تريليون ريال #عاجل

30 سبتمبر 2022 · < 1 minute

أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2023 بإنفاق 1.114 تريليون ريال.