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البيان التمهيدي لميزانية 2023: الإيرادات المتوقعة 1.123 تريليون ريال #عاجل
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الأخبار المحلية
البيان التمهيدي لميزانية 2023: الإيرادات المتوقعة 1.123 تريليون ريال #عاجل
30 سبتمبر 2022
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أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2023 بإنفاق 1.114 تريليون ريال.
صحيفة الوئام الالكترونية
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