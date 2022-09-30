أمين الرياض يتفاعل مع مبادرة الجالية الفلبينية ويعد بالدعم لكل من يقدم عمل تطوعي

تفاعل أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف مع المبادرة التطوعية لعددٍ من أفراد الجالية الفلبينية المتمثله في تنظيف المنتزهات من المخلفات ، ووعد بدعمهم ودعم كل من يقدم عمل تطوعي لخدمة العاصمة.

وصرح "بن عياف" عبر تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي بقوله : سعيد جداً بهذه الجهود التطوعية من الجالية الفلبينية تجاه مدينة الرياض ؛ وانطلاقاً من إستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تحفيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية يسعدنا دعمهم للاستمرار في هذا العمل المميز، ولجميع من يقدم عمل تطوعي لخدمة الرياض

وكان مجموعة من الجالية الفلبينية عملوا على تقديم مبادرة تمثلت في تنظيف "شعيب الواشلة" جنوب ديراب ، والأودية والمتنزهات المحيطة بمدينة الرياض.

وتحرص أمانة منطقة الرياض على وصول رسالتها بأهمية تعزيز القيم الحضارية لدى المواطنين والمقيمين ، ومنع ممارسات التشوه البصري ، لضمان جودة الحياة.