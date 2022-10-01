اختبار لـ”آيفون 14″ يظهر مشكلة في أحدث ميزاته

أجرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اختبارًا لهاتف "آيفون 14" الجديد، الذي أظهر مشكلة في إحدى ميزاته.

كانت آبل قد أعلنت عن أن هواتف "آيفون 14" مزودة بمستشعرات وتقنيات جديدة تكتشف تعرُّض المستخدم لحادث سيارة، وتبعث برسالة إلى خدمات الطوارئ تلقائيًّا إذا لم يستجب المستخدم.

وأجرت وول ستريت جورنال اختبارًا على التقنية بالتعاون مع سائق متخصص في ميتشيغان، لقياس إذا كان "آيفون 14" سيطلق ميزة الأمان الجديدة أم لا.

ولكن اكتشفا أن هاتف "آيفون 14 برو ماكس" وساعة "آبل ووتش ألترا" لم يكتشفا تحطم السيارة وتعرضها لحادث، ولم يبعثا رسالة إلى خدمات الطوارئ.

وعلّق المتحدث باسم "آبل" على الاختبار قائلًا: إن الظروف الذي تمت فيها الاختبار لا توفر إشارات كافية لعدم تفعيل الخدمة، مشيرًا إلى أن الخدمة تعمل داخل سيارات متحركة والمستشعرات تحتاج عوامل عديدة لقياس حوادث السيارات.

وأوضح بقوله: المستشعرات تتعامل مع التغيرات المفاجئة للحركة، والميكروفونات تكتشف الأصوات الصاخبة مثل تأثير الاصطدام، والبارومتر يكتشف التغيرات في ضغط الهواء عند فتح الوسائد الهوائية، ويقرأ نظام "جي بي إس" التباطؤ المفاجئ في السيارة.