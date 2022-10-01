التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد توتنهام في ديربي شمال لندن

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام المقرر إقامتها ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "الإمارات".

وجاء تشكيل أرسنال كالأتي:

حراسة المرمي: رامسديل

الدفاع: ساليبا، جابرييل ماجالهايس، زينشينكو، وايت

خط الوسط: بارتي، تشاكا، أوديجارد

الهجوم: مارتينيلي، ساكا، خيسوس

فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمي: لوريس

الدفاع: لينجليت، روميرو، داير

خط الوسط: إيمرسون، إيميل هويبيرج، بينتانكور، بيريسيتش

الهجوم: هاري كين، ريتشارليسون، سون