ليفربول يواصل السقوط بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

قاد لياندرو تروسارد، مهاجم برايتون، لتسجيل هدف التعادل (3-3) لفريقه أمام ليفربول في اللقاء الذي يستضيفه ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2-1، سجل هدفي برايتون لياندرو تروسارد، في الدقيقة الرابعة والـ 17، فيما قلص ليفربول النتيجة عن طريق فيرمينو، في الدقيقة 35.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح روبيرتو فيرمينو في تسجيل الهدف في الدقيقة 54 وأدم وأحرز يبستر لاعب برايتون في مرماه عند الدقيقة 63، وفي الدقيقة 83 لياندرو تروسارد سجل هدف التعادل لبرايتون لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).