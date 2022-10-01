مواطن يروي تفاصيل سجنه في أمريكا: تسببت في إسلام 500 سجين

روى المواطن "ياسر البحري" تفاصيل تعرضه للسجن في أمريكا 15 عامًا، وتحدث عن محاولات عديدة لابتزازه، حسب روايته.

وقال "البحري"، خلال ظهوره في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن القصة بدأت عندما كان طالبًا للدكتوراه، واستغل وقت فراغه بفتح مشروع "كوفي شوب"، ولكن أحد الموظفات لديه ادعت بأنه تحرش بها.

وأضاف أنه تم توقيفه عامان وهيئة المحلفين أدانته والقاضية حكمت عليه بـ 15 عام سجن، مشيرًا إلى أن هذا وقع عام 2007 في ولاية فلوريدا.

وأوضح أن الفتاة حاولت ابتزازاه هي وعائلتها وطالبته بمبلغ مالي مقابل التسوية خارج المحكمة ولكنه رفض، في حين أن القاضية رفضت التحقيق في هذا الأمر.

في سياق مختلف، أكد ياسر البحري أنه كان سبباً في اعتناق 500 سجين أمريكي للدين الإسلامي.