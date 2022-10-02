أول أيام الدراسة.. وفاة طالبة في انهيار جدار مدرسة في مصر

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، الأحد، بالتحقيق في واقعة انهيار جدار خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بكرداسة، أدت إلى وفاة طالبة وإصابة 15 فتاة، وفقا لما أكدته النيابة العامة المصرية في بيان.

وأشارت إلى أن فريقا من النيابة العامة توجه إلى المدرسة لمعاينتها وسؤال المسؤولين والشهود بها، بينما انتقل فريق آخر "لمناظرة جثمان فتاة متوفاة بمستشفى إمبابة العام". وسؤال المصابات به، واللاتي بلغ عددهن خمس عشرة مصابة".

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة مفاده أنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة، الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على درج السلم المؤدي للطابق العلوي، مما أدى لانهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين، مما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق تحقيق انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال مديرها، ومشرف الدور، ومشرف اليوم، ومسؤولي الأمن والصيانة بها، وكذلك وجهت النيابة أسئلتها إلى المسؤولين في هيئة الأبنية التعليمية ورئيس حي كرداسة، وسائر من يمكن سؤالهم من الشهود.

وجارٍ استكمال التحقيقات، وسوف تعلن النيابة العامة عن تفصيلاتها حين انتهائها والوقوف على تصور لكيفية وسبب وقوع الحادث.