قال مصدر في القصر الملكي لرويترز، الأحد، إن العاهل البريطاني، الملك تشارلز، لن يحضر قمة المناخ في مصر، التي يشارك فيها زعماء العالم الشهر المقبل، مع تخلي الملك الجديد عن أدواره السابقة البارزة في حملات من أجل دعم قضايا مهمة.

وأوضح المصدر أن قصر باكنغهام طلب مشورة الحكومة بشأن قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) وتم الاتفاق بالإجماع على أنه لن يكون من الصواب أن يحضر تشارلز شخصيا القمة فيما ستكون أول رحلة خارجية له بصفته ملكا.

وأضاف المصدر أنه لم يكن هناك تأكيد على أن تشارلز سيحضر الاجتماع قبل أن يصبح ملكا الشهر الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.