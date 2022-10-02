اعتماد التمديد لـ 14 مساعدا لمديري #التعليم

صدر قرار مساعد وزير التعليم بتمديد التكليف لـ ١٤ مساعدا لمديري التعليم للشوون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة حتى ١-١-١٤٤٥ وممارسة الاختصاصات والصلاحيات المفوضة للمساعدين، وفق الأنظمة والتعليمات وهم:

أ.فهد بن عبيد بن صلاح العتيبي مساعدا للشؤون التعليمية بعفيف.

أ. يوسف بن محمد بن حمدان البلوي مساعدا للشؤون التعليمية بالعلا.

أ. نورة بنت حمد بن سليمان الركبان مساعدة للشؤون التعليمية بالمجمعة.

أ. أمل بنت ناصر بن غنام الدوسري مساعدة للشؤون التعليمية بوادي الدواسر.

ا. خديجه بنت محمد بن حسين الشاعري مساعدا للشؤون التعليمية بالقنفذة.

أ. نور بنت عوض بن سعيد الحربي مساعدة للشؤون التعليمية بالمهد.

أ. عزيزه بنت حسن بن أحمد العسيري مساعدة للشؤون التعليمية برجال ألمع.

د. أمل بنت خلف بن فالح العنزي مساعدة للشؤون التعليمية بتبوك.

أ. رحاب بنت زيلعي بن محمد مسلم مساعدة للشوون التعليمية بجازان.

د. جميلة بنت كساب بن سالم الشايع مساعدة للشؤون التعليمية بالجوف.

أ. محمود بن عبده بن محمود الخيري مساعدا للشؤون المدرسية بالقنفذة.

أ. عبدالرحمن بن صالح بن محمد المذن مساعدا للشؤون المدرسية بعنيزة.

ا. خالد بن عبدالله بن عبدالكريم الصالح مساعدا للشؤون المدرسية بحائل.

أ. عصام بن مرزوق بن سليم المحمادي مساعدا للخدمات المساندة بمكة المكرمة.