“#قنبلة في الجو”.. #طائرة_إيرانية تثير الذعر بالأجواء الهندية

أعلنت القوات الجوية الهندية عن أنها أطلقت مقاتلات بعد تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة في رحلة لشركة طيران إيرانية.

وأوضحت القوات الجوية الهندية أنها تلقت إشارة من طهران بتجاهل التهديد واستمرار الرحلة الجوية إلى وجهتها النهائية.

الجدير بالذكر ، أن العام الماضي شهد توتر في العلاقات بين الهند وإيران ، حيث تصاعدت وتيرة الخلاف بين ائتلاف شركات نفطية في الهند والشركة الوطنية الإيرانية للنفط (إن آي أو سي)، حول الحصص المستحقة في حقل الغاز الإيراني فرزاد-بي.

وأعلنت الشركات الهندية ، إن عدم مواصلة متابعة وتطوير المشروع جاء تطبيقاً للعقوبات المفروضة على إيران.